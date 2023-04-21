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12:27, 21 апреля 2023Мир

В Кремле опровергли вмешательство России во внутренние дела Германии

Представитель Кремля Песков опроверг вмешательство России во внутренние дела Германии

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Россия не вмешивалась во внутренние дела Германии, пытаясь подорвать единство Запада в контексте конфликта на Украине. С таким опровержением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью газете The Washington Post.

«Это на 100 процентов фейк», — ответил Песков на обвинения, добавив, что в Кремле «на самом деле нет времени на это».

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Глеб Бажуткин
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