В Кремле опровергли вмешательство России во внутренние дела Германии

Представитель Кремля Песков опроверг вмешательство России во внутренние дела Германии

Россия не вмешивалась во внутренние дела Германии, пытаясь подорвать единство Запада в контексте конфликта на Украине. С таким опровержением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью газете The Washington Post.

«Это на 100 процентов фейк», — ответил Песков на обвинения, добавив, что в Кремле «на самом деле нет времени на это».