СКР раскрыл совершенное в 1994 году убийство предпринимательницы и двух ее детей

В Оренбурге СК раскрыл убийство предпринимательницы, ее беременной дочери и сына-школьника

В Оренбурге следователи раскрыли убийство 48-летней предпринимательницы, ее 19-летней дочери, находившейся на пятом месяце беременности, и 10-летнего сына-школьника, совершенное более 28 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В кровавой расправе заподозрили двоих россиян 46 и 44 лет, одного из них задержали на территории Омской области и арестовали, второй сейчас находится в федеральном розыске. Им предъявлено обвинение.

По данным следствия, 21 сентября 1994 года подельники проникли в квартиру женщины на улице Родимцева ради того, чтобы похитить ее имущество. В это время дома находились хозяйка вместе с детьми. Фигуранты по очереди задушили каждого из членов семьи, после чего нанесли им удары ножами. Затем они похитили имущество на три миллиона рублей и сбежали.

В течение 28 лет преступление оставалось нераскрытым, однако благодаря совместным усилиям сотрудников третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) управления СКР и оперативников уголовного розыска УМВД личности предполагаемых убийц были установлены.