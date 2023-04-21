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16:20, 21 апреля 2023Путешествия

У российского самолета отключился генератор во время полета

Aviaincident: самолет Utair с отключившимся генератором совершил посадку в Когалыме

Фото: Raíssa Letícia / Unsplash

У самолета российской авиакомпании Utair во время полета отключился генератор. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что пассажирский лайнер следовал по маршруту УфаКогалым 18 апреля. Несмотря на произошедшее, воздушное судно совершило благополучную посадку в пункте назначения.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Aer Lingus вернулся в аэропорт Дублина спустя несколько минут после вылета из-за стаи птиц, попавших в двигатель. Находившиеся в салоне люди ощутили сильную вибрацию, однако никто не пострадал.

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Зарина Дзагоева
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