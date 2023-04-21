У российского самолета отключился генератор во время полета

Aviaincident: самолет Utair с отключившимся генератором совершил посадку в Когалыме

У самолета российской авиакомпании Utair во время полета отключился генератор. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что пассажирский лайнер следовал по маршруту Уфа — Когалым 18 апреля. Несмотря на произошедшее, воздушное судно совершило благополучную посадку в пункте назначения.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Aer Lingus вернулся в аэропорт Дублина спустя несколько минут после вылета из-за стаи птиц, попавших в двигатель. Находившиеся в салоне люди ощутили сильную вибрацию, однако никто не пострадал.