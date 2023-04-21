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09:04, 21 апреля 2023Наука и техника

Раскрыт новый VR-шлем от Valve

В Valve подтвердили, что работают над новым игровым шлемом виртуальной реальности

Фото: Valve

Продюсер Valve Грег Кумер заявил, что компания работает над VR-гарнитурой нового поколения. Об этом Кумер заявил в интервью корейскому изданию This Is Game.

Журналисты медиа спросили топ-менеджера Valve, собирается ли корпорация выпускать VR-шлем нового поколения. Грег Кумер подтвердил, что фирма занимается разработкой нового девайса, но не стал раскрывать технические характеристики.

Также в Valve прокомментировали опасения геймеров о том, что в ближайшем будущем крупные игры будут выпускаться исключительно для устройств с поддержкой альтернативной реальности. Кумер заметил, что в компании хотят, чтобы топовые VR-игры продолжали выходить на ПК и пользователи не были заложниками одной платформы.

В линейке Valve есть несколько устройств для геймеров. Первая версия VR-шлема под названием Index вышла в 2019 году. Релиз портативной игровой консоли Steam Deck, которая поддерживает игры из онлайн-магазина Steam, состоялся в феврале 2022 года.

Ранее представители онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ School рассказали о любимых отечественных играх россиян. В топ вошли Atomic Heart, Escape from Tarkov, Heroes of Might and Magic V, Pathfinder и «Аллоды».

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Андрей Ставицкий
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