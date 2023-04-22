Россиян попросили воздержаться от поездок в Канаду

Посольство России предупредило о рисках для граждан РФ в Канаде из-за дискриминации

Посольство России рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в Канаду из-за случаев дискриминации по этнической принадлежности и признаку гражданства. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Рекомендуем воздерживаться от поездок в данную страну в целях туризма, получения образования, а также в контексте деловых связей», — говорится в сообщении.

Тех, кто уже находится в Канаде, призвали проявлять бдительность в общественных местах.

В МИД РФ также сообщили, что участились обращения от россиян по поводу блокировки переводов в местные финансово-кредитные организации. Ведомство посоветовало отказаться от подобных операций. «Ввиду неконструктивной позиции канадских властей возможности для вызволения таких средств через внесудебные или судебные механизмы в настоящее время отсутствуют. Даже по гуманитарным соображениям», — добавили в МИД.