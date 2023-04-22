9-летнего мальчика застрелили в Доминикане спустя полчаса после начала отпуска

Fox News: в Доминикане 9-летнего туриста из Нью-Йорка застрелили в автомобиле

9-летнего туриста из Нью-Йорка застрелили спустя полчаса после прибытия на отдых на курорт Доминиканской Республики. Об этом сообщает Fox News.

По данным правоохранительных органов, нападение на семью американских туристов в отпуске произошло, когда они ехали в автомобиле из аэропорта Сибао в провинции Сантьяго. Преступники преследовали машину путешественников, а затем открыли огонь, когда те отказались остановиться.

В результате 9-летний Джосер Луис Фелиз (Gioser Luis Feliz) получил тяжелое ранение и оказался в реанимации, однако спасти жизнь ребенка не удалось. Как отмечает полиция, в автомобиле с ним находился его отец Серхио Луис Фелис, который остался в живых.

Позже правоохранители арестовали пятерых подозреваемых в нападении на туристов. Как сообщили местные СМИ, один из преступников мог быть другом отца погибшего ребенка.

Ранее в апреле на семейном мексиканском курорте Ла-Пальма группа боевиков расстреляла толпу, в результате чего семь человек погибли. На кадры попал бассейн, рядом с которым произошло ЧП. Отмечается, что среди погибших оказались трое мужчин, трое женщин, а также один ребенок.