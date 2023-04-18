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05:30, 18 апреля 2023Путешествия

Расстрелянный боевиками семейный курорт в Мексике попал на видео

Daily Mail: группа боевиков расстреляла семейный курорт в Мексике и убила семь человек

На семейном мексиканском курорте Ла-Пальма группа боевиков расстреляла толпу людей, в результате семь человек погибли. Видео с места происшествия публикует Daily Mail.

На кадры попал бассейн, рядом с которым произошло ЧП. Среди убитых оказались трое мужчин, трое женщин, а также один ребенок. При этом не уточняется, были ли они туристами или местными жителями.

Очевидцы отметили, что стрелки были хорошо вооружены и скрылись сразу после нападения. Тем не менее, перед эти они успели украсть записи с камер видеонаблюдения. Местные власти подняли в воздух вертолет, чтобы найти преступников.

В январе прошлого года тела двух девушек из США, которые поехали на отдых в Мексику, были найдены расчлененными в мешках на одной из улиц города Сьюдад-Хуарес. Две американские туристки отправились в отпуск, чтобы навестить в городе членов семьи

Зарина Дзагоева
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