Расстрелянный боевиками семейный курорт в Мексике попал на видео
На семейном мексиканском курорте Ла-Пальма группа боевиков расстреляла толпу людей, в результате семь человек погибли. Видео с места происшествия публикует Daily Mail.
На кадры попал бассейн, рядом с которым произошло ЧП. Среди убитых оказались трое мужчин, трое женщин, а также один ребенок. При этом не уточняется, были ли они туристами или местными жителями.
Очевидцы отметили, что стрелки были хорошо вооружены и скрылись сразу после нападения. Тем не менее, перед эти они успели украсть записи с камер видеонаблюдения. Местные власти подняли в воздух вертолет, чтобы найти преступников.
В январе прошлого года тела двух девушек из США, которые поехали на отдых в Мексику, были найдены расчлененными в мешках на одной из улиц города Сьюдад-Хуарес. Две американские туристки отправились в отпуск, чтобы навестить в городе членов семьи