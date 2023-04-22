Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:54, 22 апреля 2023Россия

В Подмосковье на помойке нашли американский гранатомет

В подмосковном Раменском на помойке нашли гранатомет

Фото: Telegram-канал «112»

Житель подмосковного Раменского нашел на помойке гранатомет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Уточняется, что мужчина собирал картон и жестяные банке в мусорном контейнере, находящимся за супермаркетом. Он заметил необычный тубус, который оказался американским гранатометом SMAW.

Пенсионер вызвал полицию, находку забрали сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что гранатомет оказался стреляным. Силовики будут устанавливать подробности об оружии и его владельце.

Ранее в апреле сообщалось, что в лесополосе под Истрой Подмосковья нашли ящик с гранатометом. Оружие находилось неподалеку от садового товарищества «Квант» в деревне Деньково, его владельцы не были установлены. На место приехали полицейские.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Сын Пескова рассказал о получении медали «За отвагу» в ЧВК «Вагнер»
«Зенит» одержал победу над «Динамо» в матче РПЛ
Россиян попросили воздержаться от поездок в Канаду
В Подмосковье на помойке нашли американский гранатомет
Россияне стали меньше интересоваться сексом и товарами для взрослых
Зеленский ввел санкции против 25 россиян
В Роспотребнадзоре сравнили симптомы кори и ОРВИ
Доктор Мясников оценил эффективность рисовой диеты для похудения
Замглавы МИД Украины попросил десятикратно увеличить помощь Киеву
Стало известно о стягивании военной техники ВСУ в Запорожье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.