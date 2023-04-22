Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:16, 22 апреля 2023Мир

Евродепутат сравнил преимущества Молдавии и Румынии в евроинтеграции

Депутат ЕП Тудораке: у Молдавии меньше преимуществ в сближении с ЕС, чем было у Румынии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Молдавии сложнее вступить в Евросоюз (ЕС), чем было Румынии, поскольку у нее меньше преимуществ. Такое мнение выразил депутат Европарламента Драгош Тудораке, передает издание Hotnews.

«У нас было преимущество, в том числе в контексте европейской открытости к присоединению стран Центральной и Восточной Европы, чего сейчас нет у Молдавии или, по крайней мере, не в сопоставимой пропорции», — отметил политик. В связи с этим он призвал предпринять все возможные усилия для создания таких же условий для Кишинева.

По словам Тудораке, решение о получении Молдавией статуса кандидата в члены ЕС было принято очень быстро. Он пояснил, что это связано с желанием облегчить для республики процесс вступления. «Мы здесь мыслили геополитически и думали, что Молдавия переживает вместе с Украиной такой момент и ей надо помочь пройти через это как можно легче, со всеми трудностями, которые у нее есть», — рассказал евродепутат.

Ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил о готовности страны помочь Молдавии и Украине выполнить необходимые условия для вступления в ЕС. По его мнению, оба государства заслуживают стать членами объединения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сын Пескова рассказал о получении медали «За отвагу» в ЧВК «Вагнер»
Волочкова продемонстрировала шпагат и развеселила пользователей сети
Трамп анонсировал выход своей книги
Евродепутат сравнил преимущества Молдавии и Румынии в евроинтеграции
Украинский генерал посоветовал ВСУ использовать тактику нацистов
Юлия Меньшова поделилась ностальгическими воспоминаниями о типовых домах СССР
В ФРГ высылку дипломатов объяснили желанием уменьшить «присутствие спецслужб»
Запад призвали готовиться к провалу контрнаступления Украины
Экс-премьера Британии обвинили в оскорблении подчиненных
Российский тренер объяснил поражение команды присутствием разгильдяя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.