Евродепутат сравнил преимущества Молдавии и Румынии в евроинтеграции

Депутат ЕП Тудораке: у Молдавии меньше преимуществ в сближении с ЕС, чем было у Румынии

Молдавии сложнее вступить в Евросоюз (ЕС), чем было Румынии, поскольку у нее меньше преимуществ. Такое мнение выразил депутат Европарламента Драгош Тудораке, передает издание Hotnews.

«У нас было преимущество, в том числе в контексте европейской открытости к присоединению стран Центральной и Восточной Европы, чего сейчас нет у Молдавии или, по крайней мере, не в сопоставимой пропорции», — отметил политик. В связи с этим он призвал предпринять все возможные усилия для создания таких же условий для Кишинева.

По словам Тудораке, решение о получении Молдавией статуса кандидата в члены ЕС было принято очень быстро. Он пояснил, что это связано с желанием облегчить для республики процесс вступления. «Мы здесь мыслили геополитически и думали, что Молдавия переживает вместе с Украиной такой момент и ей надо помочь пройти через это как можно легче, со всеми трудностями, которые у нее есть», — рассказал евродепутат.

Ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил о готовности страны помочь Молдавии и Украине выполнить необходимые условия для вступления в ЕС. По его мнению, оба государства заслуживают стать членами объединения.