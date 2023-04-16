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22:20, 16 апреля 2023Мир

Румыния выразила готовность помочь Украине и Молдавии вступить в Евросоюз

МИД Румынии: Бухарест поможет Украине и Молдавии выполнить условия для вступления в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:
Богдан Ауреску

Богдан Ауреску. Фото: Umit Bektas / Reuters

Румыния готова помочь Молдавии и Украине выполнить необходимые условия для вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил глава МИД страны Богдан Ауреску в интервью телеканалу Digi 24.

«Румыния будет и впредь поддерживать Украину и Молдавию, в том числе посредством технической экспертизы, для выполнения рекомендаций, которые были поставлены ЕК [Еврокомиссией] относительно начала переговорного процесса о присоединении к ЕС», — пообещал министр, подчеркнув, что, по его мнению, обе страны заслуживают стать членами объединения.

Министр добавил, что усилия Украины и Молдавии по соблюдению выдвинутых им условий будут оценены осенью текущего года, после чего, если Еврокомиссия останется удовлетворена результатами, страны смогут перейти к следующему шагу, а именно к началу переговоров о присоединении к объединению.

Ранее исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган сообщил, что Вашингтон и Брюссель работают над тем, чтобы Украина соответствовала стандартам по вступлению в ЕС. По его словам, в результате этой работы официальные переговоры по членству республики в Евросоюзе начнутся к концу 2023 года.

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Марина Совина
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