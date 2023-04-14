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18:39, 14 апреля 2023Мир

США заявили о помощи Украине по вступлению в ЕС

Помощник госсекретаря США: Вашингтон и Брюссель работают над вступлением Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Вашингтон и Брюссель работают над тем, чтобы Украина соответствовала стандартам по вступлению в Евросоюз (ЕС), заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган. Его цитирует ТАСС.

«Мы работаем очень тесно с Европой, с ЕС, чтобы помочь Украине», — сказал он, добавив, что это сотрудничество позволит к концу 2023 года начать официальные переговоры по членству Украины в Европейском союзе.

По словам Хогана, Вашингтон является «главным сторонником» интеграции украинцев в европейское сообщество. «ЕС выдвинул рекомендации, которые украинцы должны соблюдать. И поэтому мы хотим видеть эти реформы так же, как ЕС хочет видеть их реализацию», — подчеркнул сотрудник Госдепа.

В феврале 2022 года, вскоре после начала российской специальной военной операции, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в объединение. В июне 2022 страны-члены Евросоюза на саммите одобрили предоставление статуса кандидата на членство в ЕС.

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Глеб Бажуткин
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