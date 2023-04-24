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07:00, 24 апреля 2023Забота о себе

Сексолог предупредила об опасности популярного сексуального фетиша

Сексолог Кокс: эротическое удушение может закончиться серьезными травмами или смертью

Фото: Tik.tak / Shutterstock / Fotodom

Вновь ставшее популярным эротическое удушение во время полового акта может закончиться серьезными травмами или даже смертью, предупредила британский сексолог Трэйси Кокс. Об опасности этого фетиша она рассказала в авторской колонке для издания Daily Mail.

Кокс объяснила, что эротическое удушение — это сексуальная практика, в процессе которой один из партнеров намеренно перекрывает другому доступ воздуха, чтобы усилить интенсивность ощущений. По словам сексолога, при ограничении поступления кислорода из-за гипоксии человек чувствует головокружение. Когда же давление ослабевает, прилив кислорода к мозгу высвобождает большое количество гормона эндорфина, из-за чего возбуждение становится сильнее, а оргазм — интенсивнее.

58
процентов

студентов колледжей и университетов в США прибегали к эротическому удушению во время секса, согласно исследованию 2022 года. Причем четверть опрошенных впервые попробовали его до достижения 17 лет. Мужчины практикуют этот фетиш по отношению к женщинам чаще, чем наоборот

Большинство практикующих эротическое удушение уверены в безопасности этой практики, однако это не совсем так, предостерегла Кокс. Если партнер кладет руки на горло и просто удерживает их там, оказывая легкое давление, это скорее символический акт, подкрепляющий фантазию о подчинении. Такой вариант фетиша относительно безопасен. В то же время полноценное эротическое удушение сопряжено с серьезным риском для здоровья.

Одно неверное движение или слишком сильное давление может привести к серьезным травмам и даже смерти. Ни один врач этого не посоветует. Грань между безопасной игрой и серьезной опасностью слишком тонка

Трэйси Кокссексолог
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Кокс заявила, что чрезмерно сильное давление на гортань в порыве страсти может убить человека меньше, чем за минуту. Также удушье и нарушение дыхания могут спровоцировать сердечный приступ, повреждение головного мозга, неконтролируемый приступ рвоты, кашель, чувство дезориентации, мышечную слабость и потерю координации, подытожила сексолог.

Ранее врач-гинеколог Сюзанна Ансворт раскрыла преимущества секса во время менструации. Интимная близость в этот период цикла позволит снизить боль и спазмы, а также получить сильный оргазм.

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Наталья Обрядина
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