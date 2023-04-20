Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:35, 20 апреля 2023Забота о себе

Раскрыты преимущества секса во время менструации

Гинеколог Ансворт заявила, что секс во время менструации поможет получить сильный оргазм

Фото: Jacob Lund / Shutterstock / Fotodom

Секс во время менструации поможет получить сильный оргазм и обладает еще рядом преимуществ. Врач-гинеколог Сюзанна Ансворт раскрыла их изданию The Sun.

Специалистка заявила, что интимная близость во время менструации сильно стигматизирована, однако не стоит отказываться от нее, если оба партнера не против. Тем более что секс в этот период положительно сказывается на настроении и самочувствии. В частности, по словам Ансворт, он может облегчить мигрень, боль и спазмы в пояснице и внизу живота, обычно сопровождающие первые дни цикла.

Доказано, что секс и оргазм могут усилить выработку в организме химических веществ, заставляющих чувствовать себя хорошо, они ослабляют болевые ощущения и действуют как естественное обезболивающее

Сюзанна Ансворт врач-гинеколог
Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Также половые контакты в этот период ускоряют завершение менструации, так как оргазм провоцирует сокращение мышц матки и, как следствие, слизистая оболочка, выстилающая ее стенки, быстрее отслаивается, сообщила гинеколог.

Самым же большим плюсом секса в первые дни цикла Ансворт назвала яркий и интенсивный оргазм, возникающий из-за повышенной чувствительности вульвы в этот период. Кроме того, многие женщины отмечают повышение либидо во время менструации, что объясняется всплеском уровня гормонов эстрогена и прогестерона, подытожила врач.

Ранее коуч по отношениям и писатель Закари Зейн оценил влияние порно на интимную жизнь в паре. По его мнению, попытки разнообразить секс при помощи совместного просмотра контента для взрослых могут быть опасны для брака.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Вспышку в небе над Киевской областью объяснили
Меган Маркл раскрыла секрет своей стройности
Ряд справок в Москве начнут выдавать по-новому
Замминистра культуры России заключили под стражу по уголовному делу
Раскрыты преимущества секса во время менструации
В России стали злоупотреблять сертификатами на жилье
Капризов устроил драку в матче плей-офф НХЛ
«Газпром» нашел способ компенсировать свои потери от падения экспорта
Выбросившую в мусорный бак тело новорожденного ребенка россиянку задержали
RuStore начали предустанавливать на поставляемые в Россию смартфоны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.