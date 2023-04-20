Раскрыты преимущества секса во время менструации

Гинеколог Ансворт заявила, что секс во время менструации поможет получить сильный оргазм

Секс во время менструации поможет получить сильный оргазм и обладает еще рядом преимуществ. Врач-гинеколог Сюзанна Ансворт раскрыла их изданию The Sun.

Специалистка заявила, что интимная близость во время менструации сильно стигматизирована, однако не стоит отказываться от нее, если оба партнера не против. Тем более что секс в этот период положительно сказывается на настроении и самочувствии. В частности, по словам Ансворт, он может облегчить мигрень, боль и спазмы в пояснице и внизу живота, обычно сопровождающие первые дни цикла.

Доказано, что секс и оргазм могут усилить выработку в организме химических веществ, заставляющих чувствовать себя хорошо, они ослабляют болевые ощущения и действуют как естественное обезболивающее Сюзанна Ансворт врач-гинеколог

Также половые контакты в этот период ускоряют завершение менструации, так как оргазм провоцирует сокращение мышц матки и, как следствие, слизистая оболочка, выстилающая ее стенки, быстрее отслаивается, сообщила гинеколог.

Самым же большим плюсом секса в первые дни цикла Ансворт назвала яркий и интенсивный оргазм, возникающий из-за повышенной чувствительности вульвы в этот период. Кроме того, многие женщины отмечают повышение либидо во время менструации, что объясняется всплеском уровня гормонов эстрогена и прогестерона, подытожила врач.

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