Коуч по отношениям оценил влияние порно на сексуальную жизнь в паре

Коуч Зейн: попытки разнообразить секс при помощи порно могут быть опасны для отношений

Попытки разнообразить секс при помощи совместного просмотра порно могут быть опасны для брака, полагает коуч по отношениям и писатель Закари Зейн. Влияние фильмов для взрослых на интимную жизнь в паре он оценил в авторской колонке для издания Men’s Health.

К Зейну обратилась за помощью анонимная читательница, надежды которой на спасение сексуальной жизни при помощи порно не оправдались. Женщина посетовала, что у них с мужем полгода не было секса из-за стресса и большого количества работы. Когда они осознали проблему, то решили попробовать вернуть угасшую страсть, устроив совместный просмотр фильмов для взрослых.

Мы делали это уже несколько раз. Но проблема в том, что он пристально смотрит порно все время, пока мы занимаемся сексом. Независимо от того, в какой позе мы находимся, он всегда смотрит на экран, а не на меня. Такая близость мне ничего не дает из письма читательницы Закари Зейну

По словам женщины, она чувствует себя неудовлетворенной и немного мерзко после такого секса, но не знает, как об этом рассказать мужу, так как «не хочет раскачивать лодку».

В ответ на это письмо Зейн отметил, если порно — единственный способ пробудить страсть, это тревожный сигнал для отношений. Также он напомнил читательнице, что сексуальные потребности и желания есть у обоих партнеров, и абсолютно нормально, что она хочет рассказать мужу о своих. При этом разговоры, как сделать секс приятнее и разнообразнее, не должны восприниматься как «раскачивание лодки». Если же женщина беспокоится, что партнер отреагирует неадекватно, начнет сердиться или обвинять ее, это свидетельствует о серьезных проблемах в паре.

Зейн посоветовал женщине поговорить с партнером вне спальни, когда они оба будут чувствовать себя максимально расслабленно, и предложить ему смотреть контент для взрослых до интимной близости, а не во время нее.

Скажите ему что-то вроде: «Я в восторге, что мы снова занимаемся сексом, и хочу продолжать это делать! Но есть одна маленькая вещь, которую я бы хотела изменить. Я открыта для совместного просмотра порно, но все же заметила, что ты сосредоточен на видео все время. Пока мы занимаемся сексом, ты не смотришь мне в глаза и не целуешь меня. (…) Я подумала, что мы могли бы начинать с совместного просмотра порно, а потом выключать его, чтобы сосредоточиться друг на друге» Закари Зейн коуч по отношениям, писатель

Важно не обвинять партнера и не сердиться на него, необходимо лишь рассказать о проблеме и предложить вариант решения, который удовлетворит обоих, подчеркнул коуч.

Также, по словам Зейна, паре стоит рассмотреть другие способы разнообразить интимную жизнь. Секс-игрушки, ролевые игры, воплощение эротических фантазий друг друга, оральный секс, новые позы — более безопасные для отношений способы вернуть страсть в отношения, подытожил он.

Ранее психотерапевт Амира Мартин назвала необычный способ вернуть страсть в отношения. Она посоветовала обменяться анкетами с вопросами о сексуальных предпочтениях друг друга, на каждый вопрос в которых можно отвечать только «Да», «Нет» или «Возможно».

