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05:01, 17 апреля 2023Забота о себе

Назван необычный способ вернуть страсть в отношения

Психотерапевт Амира Мартин посоветовала, как начать разговор на интимную тему

Фото: Oziel Gómez / Unsplash

Монотонность и привычка делают сексуальные отношения скучными, считают психотерапевт Амира Мартин и эксперт по сексуальному и межличностному общению Тара Сувиняттичайпорн. Их мнение приводит издание The Everygirl.

По мнению Сувиняттичайпорн, в длительных отношениях партнеры со временем начинают думать, что знают друг о друге все. Они больше не стараются удивить партнера, из-за чего появляется скука, которая убивает сексуальность. «Когда наш мозг привыкает к одним и тем же изображениям, запахам и действиям, он становится монотонным. Это как есть пиццу каждый день. Через некоторое время она надоедает, даже если вы любите пиццу», — сказала сексотерапевт.

Амира Мартин уверена, что вернуть страсть в угасающие отношения возможно. Она посоветовала обменяться анкетами с вопросами о сексуальных предпочтениях друг друга. На каждый вопрос можно отвечать только «Да», «Нет» или «Возможно». Она назвала этот способ подходящим для тех, кому трудно начать разговор на интимные темы. Полученные ответы помогут узнать неизвестные и даже необычные стороны партнера, а также дадут идеи для экспериментов.

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Мартин также посоветовала заняться с партнером чем-то новым за пределами спальни, чтобы возродить влечение. Это может быть поход в ресторан экзотической кухни, новое увлечение или другой вид нетипичного досуга. Помимо этого, эксперты предложили честно обсудить имеющиеся проблемы, чтобы избавиться от взаимных обид и претензий.

Ранее уролог Александр Лубенников объяснил пользу регулярных занятий сексом. По его словам, после периода длительного сексуального воздержания мужчина не может сразу восстановить свой привычный ритм половой жизни.

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Екатерина Улитина
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