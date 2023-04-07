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08:30, 7 апреля 2023Забота о себе

Врач объяснил пользу регулярных занятий сексом

Уролог Александр Лубенников посоветовал регулярно заниматься сексом после 50 лет

Фото: Molnar Balint / Unsplash

Уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников посоветовал людям старше 50 лет регулярно заниматься сексом. Вместе с психологом онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасией Корнеевой он объяснил «Ленте.ру» пользу регулярных занятий сексом.

Сексуальную форму можно поддерживать только регулярными половыми контактами, говорит врач. Воздержание двояко сказывается на здоровье, и это, по его словам, можно объяснить феноменом Тарханова — Белова.

После периода длительного сексуального воздержания мужчина не может сразу восстановить свой привычный ритм половой жизни, так как его половые железы работают в сниженном режиме

Александр Лубенниковуролог

По словам врача, когда появляется возможность вести регулярную половую жизнь, потенциал мужчины восстанавливается. Однако надо учесть, что, чем старше человек, тем сложнее вернуться к нормальному ритму. Именно поэтому крайне нежелательны длительные воздержания после 50 лет.

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Психолог Корнеева объяснила, что регулярные занятия сексом гарантируют хорошее настроение и более крепкие отношения.

Регулярная выработка гормонов счастья серотонина, окситоцина и дофамина, происходящая во время занятий сексом, способна сотворить чудо с вашим настроением и мироощущением. Природная стимуляция выработки этих гормонов стабилизирует эмоциональное состояние и предотвращает развитие депрессии и тревоги

Анастасия Корнеевапсихолог

Объединяясь в пару, люди рассчитывают повысить качество жизни. Секс — один из важнейших (если не самый важный) аспектов отношений влюбленных. Нерегулярный или некачественный секс способен вредить даже самым крепким эмоциональным связям, констатировала психолог.

Регулярность в сексе — единственный способ лучше узнать себя и свое тело. Только с помощью постоянной практики мы можем выяснить, что нам доставляет удовольствие, а что — нет. Знание своих эрогенных зон, точное представление о предпочтениях и индивидуальных особенностях — залог удовлетворенности сексом в будущем

Анастасия Корнеевапсихолог

Кроме того, регулярные занятия сексом повышают жизненную энергию, считает Корнеева. По ее словам, во время оргазма организм «перезагружается». При отсутствии регулярных половых контактов человек может стать раздражительным и уставшим.

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева развеяла популярные мифы о долгом воздержании от секса. Она заверила, что воздержание не вредит здоровью.

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Вера Владзиевская
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