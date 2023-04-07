Врач объяснил пользу регулярных занятий сексом

Уролог Александр Лубенников посоветовал регулярно заниматься сексом после 50 лет

Уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников посоветовал людям старше 50 лет регулярно заниматься сексом. Вместе с психологом онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасией Корнеевой он объяснил «Ленте.ру» пользу регулярных занятий сексом.

Сексуальную форму можно поддерживать только регулярными половыми контактами, говорит врач. Воздержание двояко сказывается на здоровье, и это, по его словам, можно объяснить феноменом Тарханова — Белова.

После периода длительного сексуального воздержания мужчина не может сразу восстановить свой привычный ритм половой жизни, так как его половые железы работают в сниженном режиме Александр Лубенников уролог

По словам врача, когда появляется возможность вести регулярную половую жизнь, потенциал мужчины восстанавливается. Однако надо учесть, что, чем старше человек, тем сложнее вернуться к нормальному ритму. Именно поэтому крайне нежелательны длительные воздержания после 50 лет.

Психолог Корнеева объяснила, что регулярные занятия сексом гарантируют хорошее настроение и более крепкие отношения.

Регулярная выработка гормонов счастья серотонина, окситоцина и дофамина, происходящая во время занятий сексом, способна сотворить чудо с вашим настроением и мироощущением. Природная стимуляция выработки этих гормонов стабилизирует эмоциональное состояние и предотвращает развитие депрессии и тревоги Анастасия Корнеева психолог

Объединяясь в пару, люди рассчитывают повысить качество жизни. Секс — один из важнейших (если не самый важный) аспектов отношений влюбленных. Нерегулярный или некачественный секс способен вредить даже самым крепким эмоциональным связям, констатировала психолог.

Регулярность в сексе — единственный способ лучше узнать себя и свое тело. Только с помощью постоянной практики мы можем выяснить, что нам доставляет удовольствие, а что — нет. Знание своих эрогенных зон, точное представление о предпочтениях и индивидуальных особенностях — залог удовлетворенности сексом в будущем

Анастасия Корнеева психолог

Кроме того, регулярные занятия сексом повышают жизненную энергию, считает Корнеева. По ее словам, во время оргазма организм «перезагружается». При отсутствии регулярных половых контактов человек может стать раздражительным и уставшим.

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева развеяла популярные мифы о долгом воздержании от секса. Она заверила, что воздержание не вредит здоровью.