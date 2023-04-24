Перечислены последствия неудачного первого секса для интимной жизни в будущем

Секс-коуч Кондрашева: неудачный первый секс может привести к проблемам с либидо

Неудачный первый секс может привести к проблемам с либидо и ряду ментальных проблем в будущем, уверена секс-коуч, директор Центра семейного и сексуального образования Secrets Елена Кондрашева. Основные негативные последствия она перечислила в беседе с «Лентой.ру».

По словам Кондрашевой, если первый опыт интимной жизни случился в алкогольном опьянении, был сопряжен с насилием или в целом оказался неудачным и болезненным, это может стать причиной недоверия к противоположному полу и осознанному или бессознательному избеганию отношений. В этом случае в голове у человека закрепляется установка «секс — это боль», и он делает все, чтобы не сближаться с партнером: резко прекращает отношения без предупреждения, заводит сразу несколько связей, чтобы не привязываться ни к кому. Впоследствии решить эту проблему можно будет только на терапии с сексологом-психологом.

Еще один побочный эффект неудачного первого секса, который назвала коуч, — проблемы с либидо.

Психологическую травму одни будут активно закрывать беспорядочными связями, создавая себе иллюзию желания, а другие, наоборот, между сериалом и хорошим сексом выберет новую серию любимого шоу. Речь не о том, что человек должен хотеть близости минимум дважды в день, но и замещать ее на постоянной основе чем-то иным тоже вряд ли нормально Елена Кондрашева секс-коуч

Также негативный первый опыт может спровоцировать появление комплексов и неуверенности в себе, продолжила Кондрашева. Человек может бояться проявить себя в постели и показаться слишком раскрепощенным, или, напротив, думать во время полового акта о своем внешнем виде вместо того, чтобы получать удовольствие.

Если первый половой акт был болезненным и неприятным, человек еще долго где-то на подкорке будет ассоциировать секс с этими ощущениями. Даже мысль о нем будет вызывать неприятные воспоминания. Из-за этого на изучение себя и своей сексуальности у человека будет стоять огромный блок Елена Кондрашева секс-коуч

Ранее врач-гинеколог Сюзанна Ансворт раскрыла преимущества секса во время менструации. Интимная близость в этот период цикла позволит снизить боль и спазмы, а также получить сильный оргазм.