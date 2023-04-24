Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:57, 24 апреля 2023Культура

Ана де Армас отказалась брать на себя роль Чудо-женщины

Ана де Армас отказалась брать на себя роль Чудо-женщины, так как Галь Гадот справляется

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Актриса Ана де Армас не собирается брать на себя роль Чудо-женщины, так как Галь Гадот отлично справляется со своей задачей. Ее цитирует Deadline.

Вопрос возник на фоне сообщений, что главы DC Studios Питер Сафран и Джеймс Ганн переосмысливают вселенную DC. «Ну, я считаю, что Галь Гадот отлично справляется со своей задачей. Я думаю, что она должна продолжать это делать», — сказала актриса.

До того как стало известно, что работа над фильмом «Чудо-женщина 3» была приостановлена, Гадот поделилась сообщением в социальных сетях, в котором выразила свою благодарность за возможность сыграть эту роль. Отмечается, что на данный момент будущее Чудо-женщины остается неопределенным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ атаковать базу Черноморского флота катерами
Вблизи Тайваня заметили китайский авианосец
Задержанные за поджог железной дороги россияне признались еще в двух диверсиях
Украина отложила атаку на территорию России по указанию США
Александр Гудков оценил вероятность возвращения «Вечернего Урганта» в эфир
В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск
Непомнящий сыграл вничью в 11-й партии матча за титул чемпиона мира
Запад признал ответственность Киева за убийство Дугиной
В Подмосковье подтвердили данные о рухнувшем беспилотнике
Виктория Боня показала лицо после первой пластики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.