Ана де Армас отказалась брать на себя роль Чудо-женщины, так как Галь Гадот справляется

Актриса Ана де Армас не собирается брать на себя роль Чудо-женщины, так как Галь Гадот отлично справляется со своей задачей. Ее цитирует Deadline.

Вопрос возник на фоне сообщений, что главы DC Studios Питер Сафран и Джеймс Ганн переосмысливают вселенную DC. «Ну, я считаю, что Галь Гадот отлично справляется со своей задачей. Я думаю, что она должна продолжать это делать», — сказала актриса.

До того как стало известно, что работа над фильмом «Чудо-женщина 3» была приостановлена, Гадот поделилась сообщением в социальных сетях, в котором выразила свою благодарность за возможность сыграть эту роль. Отмечается, что на данный момент будущее Чудо-женщины остается неопределенным.