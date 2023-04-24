Российские айтишники заработали на уходе с рынка иностранных конкурентов

«Ведомости»: 68% российских производителей ПО отметили рост выручки в 2022 году

Выручка российских компаний в сфере информационных технологий (IT) выросла после ухода с рынка иностранных конкурентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей бизнеса.

Производитель офисного пакета программ «Мойофис» (аналог Microsoft Office) заработал в 2022 году почти в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом — 3,3 миллиарда рублей. При этом число клиентов выросло втрое, а средняя сумма сделки увеличилась на 25 процентов, сообщил источник. Открытые данные из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности показывают, что чистая прибыль основного юридического лица компании «Новые облачные технологии» выросла до 385 миллионов рублей по сравнению с убытком в 1,4 миллиарда в 2021 году.

Увеличение в 2022 году выручки у большинства российских айтишников отметила председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская. По данным опроса АРПП, 68 процентов отечественных компаний-разработчиков заявили о росте доходов. «Тем не менее 19 сказали, что выручка снизилась, у 12,6 процента — осталась на прежнем уровне», — добавила Касперская. Руководитель отраслевой ассоциации сообщила, что большинство компаний также увеличили численность персонала. Она считает, что изменения финансовых показателей бизнеса связаны с внешними политическими событиями.

Статистику по увеличению выручки подтвердили и опрошенные «Ведомостями» IT-компании. Так, генеральный директор производителя программного обеспечения (ПО) «Ред софт» Максим Анисимов сообщил о двукратном росте до 1,29 миллиарда рублей, при этом клиентская база стала больше в 2,5 раза. Член совета директоров «СКБ Контур» (разработчик ПО для бизнеса) Илья Бублик рассказал, что доходы компании в прошлом году выросли на 16 процентов.

Ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко заявили о резком росте спроса на IT-специалистов в России — на 63 процента по сравнению с 2022 годом. По их словам, в начале 2023 года на рынке труда насчитывалось около 59 тысяч открытых вакансий для айтишников. Эксперты, считают, что такой резкий всплеск спроса связан с разработкой отечественного ПО, призванного заменить продукцию ушедших иностранных компаний, и глобальными процессами цифровизации.