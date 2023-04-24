Раскрыты детали программы добровольных накоплениях россиян

РБК: Минфин и ЦБ направили в кабмин проект программы долгосрочных накоплений россиян

Минфин и Центробанк (ЦБ) России направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений, в понедельник, 24 апреля, его планируется рассмотреть на заседании комиссии кабмина по законопроектной деятельности. Детали раскрыл РБК, ссылаясь на документ и источники.

Законопроект финализирует работу по реформированию системы накоплений граждан, которая велась с 2016 года. Цель документа заключается не только в формировании дополнительного дохода граждан на будущее, но и в создании финансовой «подушки безопасности» в случае наступления особых жизненных ситуаций. Запустить такую программу с апреля 2023 года ранее поручил президент Владимир Путин.

Накопления будут формироваться самим гражданином добровольно за счет взносов, а также средств ранее созданных пенсионных накоплений, также производить взносы может и работодатель. В представленном законопроекте власти предлагают ввести дополнительные стимулы для участников программы: налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч рублей, а также софинансирование отчислений со стороны государства.

При этом cрок софинансирования планируется ограничить тремя годами, начиная с года, следующего за годом уплаты россиянином сберегательных взносов. Таким образом, максимальный размер доплаты от государства составит 108 тысяч рублей. Поддержка будет доступна вступившим в программу в первые три года ее действия, уточнил источник издания, знакомый с проектом. Минимальная сумма вложений для получения стимулирующего взноса определена в размере двух тысяч рублей.

Принять участие в программе можно с 18 лет, в том числе в пользу третьего лица, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Заключить можно неограниченное количество таких договоров. Внесенные средства граждан будут застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей. В рамках программы доступны два типа выплат: пожизненные и срочные на срок не менее десяти лет. Сумма выплат рассчитывается путем деления накоплений на коэффициент ожидаемого периода выплат.

Вложенные личные средства до наступления основания для выплаты можно забрать в любое время в размере, определяемом договором (в том числе с учетом возможных пеней). Однако средства «старой» накопительной пенсии, переведенные в программу, а также средства софинансирования государства и инвестиционный доход ним забрать не получится.

Доход от инвестирования средств по программе не облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Однако при досрочном расторжении договора в случае получения налогового вычета гражданин также обязан вернуть его сумму в полном объеме. Забрать часть накоплений или всю сумму целиком без потери процентов можно для оплаты дорогостоящего лечения участника программы или его родственников, а также для оплаты обучения ребенка в вузе.

В феврале президент России Владимир Путин предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере 2,8 миллиона рублей. Он напомнил, что вклады граждан в банках до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством, их возврат гарантирован. Таким образом, для пенсионных накоплений Путин предложил установить вдвое большую сумму.