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19:25, 24 апреля 2023Среда обитания

Продавцы «вторички» в Москве расхотели делать скидки на жилье

Forbes: на рынке вторичного жилья в Москве уменьшился размер скидок

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

По итогам марта 2023 года продажи вторничного жилья в Москве традиционно оказались выше февральских, и на этом фоне продавцы расхотели делать на него скидки. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на экспертов рынка недвижимости.

Согласно данным Росреестра, продажи «вторички» в столице по итогам марта на 38,3 процента превысили результат за февраль. Всего в третьем месяце наступившего года в столице заключили 14,7 тысячи сделок. При этом по сравнению с мартом 2022-го наблюдалась отрицательная динамика в 19 процентов, а относительно аналогичного периода 2021-го — в 5 процентов.

В результате повышения интереса покупателей ко вторичному жилью, усиливающегося за счет снижения курса рубля и разочарования в рынке «первички», собственники стали менее охотно предоставлять скидки и соглашаются лишь на небольшие дисконты. По мнению специалистов рынка недвижимости, размер скидок уменьшился из-за того, что запрашиваемые цены стали соответствовать ожиданиям покупателей.

Наблюдаемый в марте рост числа сделок можно назвать долгожданным: риелторы зафиксировали неожиданно высокое количество звонков и просмотров еще в январе и ожидали, когда эта активность конвертируется в сделки. Число запросов, связанных с покупкой недвижимости, выросло на 50-60 процентов по сравнению с четвертым кварталом 2022 года. При этом фактическая конверсия оказалась ниже ожидаемой — с учетом всех обращений клиенты приобретали объекты лишь в 5-10 процентах случаев. По словам управляющего агентством недвижимости «Вишня» Сергея Вишнякова, наблюдаемый спрос оказался отложенным и через некоторое время он должен затихнуть.

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«Спрос на вторичном рынке обеспечивается как раз ценовыми компромиссами собственников-продавцов. Участники рынка научились договариваться, теперь они слышат друг друга, они готовы идти на уступки. Потому что у всех есть понимание, что взлета цен не будет», — объяснил причину роста числа сделок директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома. Главный аналитик группы компаний «Миэль» Екатерина Бережнова добавила, что за период с мая по декабрь прошедшего года стоимость готовых квартир в Москве снизилась приблизительно на 10 процентов, однако с начала 2023-го цены во всех округах столицы практически стоят на месте. Аналитики ЦИАН оценили актуальную стоимость квадратного метра вторичного жилья в Москве в 301,8 тысячи рублей, что на 17 тысяч меньше, чем годом ранее, когда собственники делали дисконты в среднем в 10-20 процентов.

В апреле эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» пришли к выводу, что в столице подешевело вторичное жилье. Согласно их данным, по итогам марта квадратный метр потерял в цене 5,11 процента.

Полина Кислицына
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