Земельный участок в Дубае продали за рекордную сумму

Bloomberg: в Дубае продали земельный участок за рекордные 34 миллиона долларов

Земельный участок в Дубае был куплен за максимальную для местного рынка сумму. Об особенностях рекордной сделки сообщает Bloomberg.

Объект недвижимости в форме морского конька площадью в 0,22 гектара расположен на искусственном острове Джумейра Бэй (Jumeirah Bay Island). На него можно добраться по мосту с материковой части Дубая. Сумма сделки, состоявшейся 19 апреля, составила 125 миллионов дирхамов (около 2,77 миллиарда рублей). Продавец участка, британский предприниматель в сфере моды Умар Камани, получил 242 процента прибыли, или 88,5 миллиона дирхамов. Сам он приобрел недвижимость два года назад за 36,5 миллиона дирхамов.

Имя покупателя осталось неизвестным. По данным издания, он не проживает в Объединенных Арабских Эмиратах и в дальнейшем планирует построить на участке особняк.

«Это 125 миллионов за песок. Все, о чем писала пресса, в основном касалось впечатляющих вилл и невероятных пентхаусов. Но это просто огромный рекорд для земельного участка», — заявил глава участвовавшего в сделке отдела элитного жилья Knight Frank в Дубае Эндрю Каммингс. «На данный момент продавцы находятся в довольно выгодном положении для того, чтобы диктовать цены за счет того, что людям становятся доступны такие ограниченные варианты на выбор, в особенности на побережье», — добавила один из брокеров по сделке из Knight Frank Линдси Редстоун.

На острове Джумейра Бэй, где расположен самый дорогой участок, есть еще 127 похожих объектов от государственного застройщика Meraas Holding. Все они были распроданы много лет назад, а некоторые из них — перепроданы гораздо дороже, чем были приобретены первоначально. При этом на острове достроены лишь несколько домов, еще часть находится на стадии строительства. Кроме того, там находятся один из самых дорогих отелей в городе, Bulgari Resort, и будущая башня Bulgari Lighthouse tower, цены на продажу квартир в которой достигли максимума еще до того, как она была построена. Самый дорогой пентхаус там с девятью спальнями и пятью парковочными местами в феврале текущего года был продан за 410 миллионов дирхамов. При этом на острове построили лишь несколько домов

Эксперты по недвижимости предсказывают, что в будущем установленный рекорд будет побит. Так, Камани владеет еще одним похожим участком, расположенным неподалеку от проданного. Он собирается установить на него цену в 135 миллионов дирхамов (около 2,9 миллиарда рублей).

В апреле эксперты Dubai-Realty.com пришли к выводу, что спрос со стороны жителей столицы и Подмосковья на жилье в Дубае побил прошлогодний рекорд. Согласно их данным, по итогам марта 2023 года количество обращений москвичей и жителей Московской области, связанных с приобретением недвижимости там, на 1,6 процента превысило максимальный результат за все предыдущие годы, зафиксированный в марте 2022 года.