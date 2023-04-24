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02:55, 24 апреля 2023Мир

Британский суд выдал ордер на арест экс-жены Ротенберга

The Telegraph: суд в Британии выдал ордер на арест экс-жены бизнесмена Ротенберга Натальи

Фото: Toby Melville / Reuters

Высокий суд Лондона выдал ордер на арест экс-жены российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Натальи, против которой подала иск юридическая фирма Candey, ранее представлявшая ее интересы. Об этом пишет The Telegraph.

Британский суд принял такое решение после того, как ответчица 20 апреля не явилась на судебное заседание. Судья Эндрю Ричи уже приговорил женщину к трем неделям тюрьмы за неявку на два предыдущих заседания. Она могла избежать заключения, явившись в суд 20 апреля, однако не сделала этого.

Представители истца подчеркивают, что бывшая жена бизнесмена последовательно игнорирует как предписания суда, так и все попытки Candey связаться с ней. Юридическая фирма пытается взыскать с Натальи Ротенберг 11,5 тысячи фунтов стерлингов (14,3 тысячи долларов), которые она задолжала за отказ от предоставления юридических услуг.

13 ноября 2020 года сообщалось, что российский миллиардер Аркадий Ротенберг решил отсудить особняк у бывшей жены Натальи и подал апелляцию на решение Высокого суда Лондона. Тот постановил, что английское поместье Рибсден должно перейти к экс-супруге олигарха. Недвижимость была куплена за год до развода, в 2012 году, за 27,5 миллиона фунтов стерлингов (2,8 миллиарда рублей).

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Марина Совина
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