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20:55, 24 апреля 2023Силовые структуры

Россиянина поймали за совершенное 17 лет назад двойное убийство

На Сахалине задержали мужчину, застрелившего и сжегшего в авто двоих знакомых в 2005 году

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Сахалинской области задержали и арестовали 47-летнего мужчину за двойное убийство, совершенное 17 лет назад. Об этом в понедельник, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 26 декабря 2005 года были обнаружены тела двоих мужчин в сгоревшем автомобиле в районе 20-го километра трассы город Корсаков — село Озерское.

Следствие выяснило, что вечером 25 декабря фигурант застрелил потерпевших из-за давнего конфликта. Он думал, что жертвы мертвы, поэтому поместил их тела в машину и поджег. Эксперты выяснили, что один из мужчин, действительно, скончался от ранения в голову, а второй еще был жив и погиб от отравления угарным газом в салоне авто.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Екатерина Власова
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