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20:33, 24 апреля 2023Интернет и СМИ

Швейцарский журналист посетил Москву и удивился

Швейцарский журналист Роджер Кеппель посетил Москву и назвал ее процветающим городом

Кадр: DIE WELTWOCHE (Wochenmagazin) / YouTube

Владелец швейцарской газеты Die Weltwoche и журналист Роджер Кеппель прибыл в Москву и поделился впечатлениями от прогулки по городу. В ролике, опубликованном на YouTube-канале издания, он назвал российскую столицу процветающим городом.

Кеппель обратил внимание на то, что в центре Москвы работают много кафе и ресторанов, которые полны посетителей. «Меня также заверили, что все западные товары в наличии, дефицита нет, инфляция составляет около двух с половиной-трех процентов, так что экономика не в таком плачевном состоянии, как утверждают заголовки европейских газет», — удивился он.

Журналист добавил, что Запад до сих пор ошибочно считает себя центром мира. «Мир меняется, и, возможно, процветание Москвы является своего рода символом этих изменений», — порассуждал Кеппель.

Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил о желании европейцев поддержать россиян. По его словам, жители стран Европы готовы противостоять антироссийской пропаганде в западных СМИ.

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Олег Давыдов
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