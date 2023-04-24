Швейцарский журналист Роджер Кеппель посетил Москву и назвал ее процветающим городом

Владелец швейцарской газеты Die Weltwoche и журналист Роджер Кеппель прибыл в Москву и поделился впечатлениями от прогулки по городу. В ролике, опубликованном на YouTube-канале издания, он назвал российскую столицу процветающим городом.

Кеппель обратил внимание на то, что в центре Москвы работают много кафе и ресторанов, которые полны посетителей. «Меня также заверили, что все западные товары в наличии, дефицита нет, инфляция составляет около двух с половиной-трех процентов, так что экономика не в таком плачевном состоянии, как утверждают заголовки европейских газет», — удивился он.

Журналист добавил, что Запад до сих пор ошибочно считает себя центром мира. «Мир меняется, и, возможно, процветание Москвы является своего рода символом этих изменений», — порассуждал Кеппель.

Ранее американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил о желании европейцев поддержать россиян. По его словам, жители стран Европы готовы противостоять антироссийской пропаганде в западных СМИ.