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07:03, 25 апреля 2023Мир

В России призвали бороться против ростков коричневой чумы на Украине

Посол РФ Антонов призвал бороться против ростков коричневой чумы на Украине
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал бороться против ростков коричневой чумы на Украине и пресекать попытки оправдания нацистских преступников гитлеровской Германии и их пособников. Его заявление по случаю 78-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе приводится в Telegram-канале дипмиссии.

«Мы не должны допустить повторения прежних ошибок. Сегодня общая задача — бороться за мир и безопасность против ростков коричневой чумы, которые дали бурные всходы на Украине и в ряде европейских государств», — подчеркнул дипломат.

Антонов напомнил о необходимости помнить уроки истории. Он назвал одной из главных задач рассказ подрастающему поколению о подвиге миллионов солдат и офицеров из СССР и других стран, которые принесли победу в борьбе с фашистской Германией.

Посол также призвал оберегать мемориалы и места захоронений военнослужащих, погибших в годы Второй мировой войны. Он отметил, что США потеряли около полумиллиона своих военных, а в Советском Союзе погибло более 27 миллионов человек.

Ранее Антонов сообщил, что российскому посольству в этом году отказали в разрешении возложить венки к обелиску памяти советских и американских солдат в США. Дипломат отметил, что посольство РФ было лишено возможности возложения цветов и в прошлом году.

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Марина Совина
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