Умер известный американский певец Гарри Белафонте

Известный американский артист и активист Гарри Белафонте скончался в возрасте 96 лет

Скончался известный американский певец, актер и общественный активист Гарри Белафонте. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает The New York Times со ссылкой на пресс-секретаря артиста.

Причиной смерти Белафонте стала застойная сердечная недостаточность. Он ушел из жизни в своем доме в Нью-Йорке в возрасте 96 лет.

Гарольд Джордж Белафонте (полное имя) родился 1 марта 1927 года в Нью-Йорке в семье иммигрантов из Вест-Индии. В 1950-х годах, когда расовая сегрегация была еще широко распространена в США, он вошел в высший эшелон шоу-бизнеса, что стало историческим феноменом. Отмечается, что Белафонте почти единолично зажег повальное увлечение карибской музыкой такими своими хитами, как Day-O (The Banana Boat Song) и Jamaica Farewell.

Его пластинка Calypso, содержащая обе эти песни, достигла вершины чарта альбомов Billboard вскоре после своего выхода в 1956 году и продержалась там 31 неделю. Calypso стала первой записью, проданной тиражом более миллиона копий.

Белафонте также был заметным общественным деятелем. В 1960-х годах он начал кропотливую работу по мобилизации американских артистов в поддержку движения за равноправие гражданских прав цветного населения в США и в мире.

Ранее сообщалось о кончине американского певца и гитариста Отиса Реддинга Третьего. Сын культового соул-музыканта умер в возрасте 59 лет.