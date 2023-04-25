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18:05, 25 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали самые распространенные причины облысения

Нутрициолог Елена Курова: облысение могут вызвать инфекции и недостаток витаминов

Фото: PippiLongstocking / Shutterstock / Fotodom

Кандидат медицинских наук, нутрициолог Елена Курова назвала россиянам самые распространенные причины облысения. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Выпадение волос могут вызвать различные инфекционные заболевания, в том числе очаговые алопеции, трихофития, микроспория. В данных случаях эксперт посоветовала обратиться к врачу для точной диагностики и назначения лечения.

В то же время при отсутствии проблем со здоровьем специалистка призвала обратить внимание на витамины, недостаток которых может сказаться на росте волос. Так, следует включить в рацион биотин, продукты, содержащие жирные кислоты омега-3, а также витамины группы B, цинк, железо и селен. При этом женщинам необходимо следить за уровнем железа в крови.

«Если у женщин выпадают волосы по мужскому типу, когда количество мужских гормонов превышает женские, то лосьоны, которые при местном нанесении блокируют чувствительность луковиц к андрогенам, помогут справиться с проблемой», — добавила собеседница издания.

В марте трихолог и дерматовенеролог Ирина Удалова перечислила восемь неочевидных причин появления перхоти. Врач заявила, что чаще всего перхоть является симптомом различных заболеваний, нежели последствием неправильно подобранных уходовых средств.

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Алина Гостева
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