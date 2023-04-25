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18:10, 25 апреля 2023Силовые структуры

Украинского военного осудили на 22 года за убийство мирного жителя из винтовки

Суд ДНР дал 22 года колонии военному ВСУ, выстрелившему из винтовки в мирного жителя

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) дал военнослужащему 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрею Петренко 22 года колонии строгого режима за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом во вторник, 25 апреля, «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что в марте 2022 года младший сержант Петренко выстрелил из иностранной снайперской винтовки в местного жителя, которого заметил недалеко от оборонительного пункта ВСУ. Мужчина скончался на месте. Убийство мирного жителя Петренко объяснил тем, что мужчина имел пророссийскую позицию.

Младшего сержанта признали виновным по пункту «л» части 2 статьи 105 («Убийство по политическим и идеологическим мотивам»), статье 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ.

12 апреля сообщалось, что в ДНР приговорили к 16 годам колонии бойца ВСУ, выстрелившего из гранатомета в женщину.

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Илона Палей
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