Публикации об ошибке Симоньян в имени сына Пескова оказались фейком

Публикации об ошибке Маргариты Симоньян в имени сына Пескова оказались фейком

В оппозиционных и проукраинских Telegram-каналах 24 апреля стала распространяться информация о том, что главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала сына официального представителя Кремля Дмитрия Пескова «Сашей» в то время как его зовут Николай. Медиаменеджер опровергла эти публикации, объяснив, что сказала слово «старший», а не «Саша».

Первым пост с утверждением о якобы ошибке Симоньян опубликовал в личном Telegram-канале журналист Илья Барабанов. «Включил свежее ЧТД Маргариты Симоньян: (...) "Я знаю, что Саша, сын Пескова, пошел служить туда сам". А может Эдуард? Или Леопольд?», — прокомментировал он в посте якобы цитату Симоньян.

После этого аналогичные посты появились, например, в Telegram-канале издания SOTA и Антона Геращенко.

Слова, на которые обратили внимание авторы ироничных постов, были сказаны неразборчиво, что подтверждает сама Симоньян. «Девочки, не Саша, а старший. У вас со слухом проблемы, а у меня, очевидно, с дикцией», — объяснила медиаменеджер в личном Telegram-канале. Также в начале ролика Симоньян называла сына Пескова Ником.

К такому же выводу пришла система «Зефир», разработанная АНО «Диалог Регионы» для мониторинга аудиовизуальных материалов и дипфейков. По ее заключению, данному на основе алгоритмической оценки и анализа с помощью ИИ, Симоньян говорит «старший сын Пескова».

Фейк широко разошелся по оппозиционным и проукраинским СМИ. Множество публикаций также можно встретить в социальных сетях. При этом посты сопровождаются видео, на котором слышно, что Симоньян говорит «старший», а не «Саша».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»