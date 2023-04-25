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11:59, 25 апреля 2023Силовые структуры

Российский полицейский закурил в служебном гараже и сжег три патрульных авто

В Кирове капитан полиции покурил в служебном гараже и случайно сжег три патрульные машины

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Кирове капитан полиции решил покурить в служебном гараже и случайно сжег три служебных машины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 24 апреля заместитель командира взвода дежурил. Он захотел помыть патрульный автомобиль. Полицейский закурил сигарету и стал отмывать транспорт. Однако он плохо затушил сигарету, и в гараже начался пожар.

Всего там находились две «Шкоды» и один УАЗ «Патриот». Отмечается, что правоохранитель сначала самостоятельно тушил пламя, но спасти авто не удалось. Пожарные справились с огнем, а полицейского госпитализировали с ожогами кистей рук.

Силовики проведут проверку по факту произошедшего.

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Екатерина Власова
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