В Генпрокуратуре сообщили об отмене тысяч решений о мобилизации

Замгенпрокурора Разинкин сообщил, что в России отменены 15 тысяч решений о мобилизации

В России отменены 15 тысяч решений о мобилизации. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин, выступая в Совете Федерации. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам Разинкина, всего за время мобилизации прокуроры выявили более 12 тысяч случаев нарушения прав россиян.

«Внесено более 3,5 тыс. актов реагирования, и пресечены необоснованные мероприятия по призыву в отношении 15 тысяч граждан», — объявил замгенпрокурора.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В связи с ее проведением президент Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что цели частичной мобилизации достигнуты — в ряды вооруженных сил страны призваны 300 тысяч человек.