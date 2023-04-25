Сотрудника российского вуза осудили за гибель двух студентов в общежитии

На Сахалине сотрудник вуза получил 3,5 года за гибель студентов в общежитии от удара током

Суд приговорил к 3,5 года лишения свободы директора департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса Сахалинского госуниверситета за халатность, в результате которой от удара током погибли два студента в общежитии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что сотрудник вуза не выполнил свои должностные обязанности по содержанию в исправном техническом состоянии имущества университета, в том числе не предпринял мер по ремонту и обслуживанию электрооборудования общежития №3 перед началом учебного года.

В результате неисправности электроводонагревателя в ванной комнате и электрической системы общежития в целом 26 марта 2021 года от удара током погибли двое студентов университета 2001 и 2002 годов рождения.