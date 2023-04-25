«Спутник V» оказался высоко эффективен против дельта-штамма COVID-19

«Спутник V» эффективен на 96% против летальных случаев заболевания дельта-штаммом COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» оказалась высоко эффективна против летальных случаев заболевания дельта-штаммом COVID-19. Соответствующее исследование команды ученых из России было опубликовано в одном из ведущих медицинских журналов Саудовской Аравии Journal of Infection and Public Health, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

В работу были включены данные более 128 тысяч жителей Москвы, разделенных на группы вакцинированных «Спутником V», переболевших коронавирусом и группу без иммунитета к SARS-CoV-2. Также проанализированы данные о смерти среди участников с 1 июня по 31 августа 2021 года. Эффективность против летальных случаев составила 96 процентов при вакцинации обоими компонентами «Спутника V», при этом среди лиц моложе 50 лет она достигла 100 процентов.

Авторы утверждают, что это первое исследование, демонстрирующее способность «Спутника V» снизить смертность от коронавируса в период преобладания дельта-варианта. Также было оценено влияние вакцинации на общую, не связанную с COVID-19, смертность — подтверждена полная безопасность препарата: продемонстрировано отсутствие повышения смертности от побочных эффектов вакцинации, включая смерть от сосудистых или онкологических осложнений.

Отмечается, что при создании вакцины «Спутник V» российскими учеными впервые в мире было применен уникальный подход гетерогенного бустирования («вакцинного коктейля» с применением аденовируса человека 26-го серотипа как первого компонента и 5-го серотипа в качестве второго компонента).