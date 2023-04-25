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14:33, 25 апреля 2023Мир

Посол России прокомментировал данные о попытке захвата дипмиссии в Судане

Посол России в Судане Черновол: боевики не пытались захватить нашу дипмиссию в Хартуме

Фото: Посольство Российской Федерации в Республике Судан

Участники конфликта в Судане не пытались захватить российское посольство в Хартуме, рассказал посол России в Судане Андрей Черновол. Цитату приводит ТАСС.

Так он прокомментировал данные, что представители Сил быстрого реагирования захватили здание посольства Омана в Хартуме и угнали принадлежащий дипмиссии автомобиль.

«Нас никто не захватывал и даже не пытался захватить. Все меры приняты с первых минут конфликта», — подчеркнул дипломат. Черновол также посоветовал российским гражданам гулять по городам страны как можно меньше.

Столкновения в Судане начались в апреле между армией и Силами быстрого реагирования — военизированной организацией, ранее управлявшейся правительством страны. Поводом стали разногласия между главнокомандующим армией и главой Суверенного совета (высший орган власти, временно сформированный в 2019 году для транзита власти) Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).

С начала боестолкновений в Судане наблюдается крайне острая нехватка продовольствия, воды, медикаментов и топлива, сообщает агентство ReliefWeb. Ряд стран эвакуируют из Судана свои дипмиссии и граждан.

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Елизавета Наумова
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