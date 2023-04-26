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11:02, 26 апреля 2023Путешествия

Пассажирский самолет задел хвостом взлетную полосу в российском городе

Самолет авиакомпании Utair задел хвостом посадочную полосу при посадке в Нарьян-Маре

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Архангельска в Нарьян-Мар, задел хвостом взлетно-посадочную полосу при посадке в российском городе. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Нарьян-Мара. На борту воздушного судна Ан-24 RA-46619 находились 34 пассажира и 4 члена экипажа, пострадавших среди них нет.

В результате посадка прошла благополучно, однако самолет отстранили от полетов для оценки технического состояния. В ходе послеполетного осмотра лайнера специалистами были выявлены повреждения нижней хвостовой и боковых частей фюзеляжа. В настоящее время сотрудниками Северо-Западной транспортной прокуратуры инициирована проверка обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее в апреле отечественная путешественница в состоянии алкогольного опьянения устроила скандал в самолете, следовавшем из Бангкока в Москву, и попала в полицию. По словам попутчиков дебоширки, в ходе полета россиянка выкрикивала антивоенные лозунги и ругалась с членами летного состава.

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Валентина Процкова
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