Представитель Эрдогана высказался о здоровье турецкого лидера

Представитель Эрдогана Калын заявил, что президент Турции в добром здравии

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын высказался о состоянии турецкого лидера. Соответствующий пост он сделал в своем Twitter-аккаунте.

Он заверил, что у Эрдогана крепкое здоровье. «Наш президент, слава Богу, в добром здравии», — написал Калын.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почувствовал себя плохо во время прямого эфира, когда он давал интервью местным телеканалам. Эфир был прерван после того, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. Сам Эрдоган объяснил произошедшее тем, что у него было много предвыборной работы и он подхватил желудочный грипп.