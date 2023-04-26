В Европарламенте оценили вероятность закрытия постпредства России при ЕС

Депутаты Европарламента назвали маловероятным закрытие постпредства России при Евросоюзе

Депутаты Европарламента (ЕП) усомнились в том, что российское постпредство при Евросоюзе (ЕС) будет закрыто. По их мнению, Брюссель вряд ли желает ухудшения дипломатических отношений с Москвой. Мнения парламентариев приводят «Известия».

Евродепутат от Германии Гуннар Бек считает, что такой резкий шаг маловероятен на данном этапе. «Но ЕС может действовать так, как и многие западные правительства в течение долгого времени: мешать работе зарубежных миссий России», — отметил он.

По словам участника делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представителя от Хорватии Иваан Вилибора Синчича, Брюсселю всегда нужен канал связи с Москвой, несмотря на сложные и напряженные отношения.

С ним солидарен депутат ЕП от Франции Тьерри Мариани. Он подчеркнул, что и институты ЕС, и сама Россия заинтересованы в том, чтобы сохранялась возможность для двустороннего диалога.

Ранее Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что большинство жителей европейских стран не хотят усиления антироссийских санкций. «Более 70 процентов граждан выступают за мир, а не за усилия по продолжению введения мер против России», — написал он в соцсети, приведя данные соцопроса.

