Блогерша отказалась от бритья подмышек на два года и показала результат

Блогерша airyinnature отказалась от бритья подмышек на два года и вызвала споры в сети

Блогерша с никнеймом @airyinnature отказалась от бритья подмышек на два года и показала результат. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

20-летняя девушка (имя и фамилия неизвестны), чей блог насчитывает 19,6 тысячи подписчиков, записала видео, в котором захотела ответить хейтерам на негативные комментарии по поводу ее внешности. По ее словам, многие пользователи сети называют растительность на ее теле уродливой. «Детка, держи это при себе… Я не хочу это видеть!» — заявила она и продемонстрировала перед камерой густые волосы на подмышках.

Данная публикация вызвала споры в сети. Одни зрители решили поддержать блогершу, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Все натуральные дамы самые лучшие», «Хотелось бы, чтобы у всех женщин были такие же красивые волосы под мышками, как у нее», «Ты прекрасна и великолепна такая, какая ты есть», — высказывались они.

В то же время были и те юзеры, которые высмеяли девушку. «Волосы под мышками, честно говоря, отвратительны», «Если честно, я думаю, что это уродливо», «Повышенная растительность на теле вам совершенно не идет», — писали они.

Ранее блогерша Бека Мартинес отказалась от бритья ног на четыре года и поделилась опытом. Инфлюэнсерша рассказала, что в детстве окружающие насмехались над ней из-за обильной растительности на теле. Впоследствии из-за подобных издевательств ей пришлось проходить лечение от тревожного расстройства у психотерапевта. При этом во время беременности Мартинес решила больше не бриться, чтобы затем продемонстрировать ребенку и другим людям пример позитивного отношения к собственной внешности.

