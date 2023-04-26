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11:28, 27 апреля 2023Моя страна

В Волгограде появятся павильоны народной культуры

В Комсомольском саду Волгограда откроют павильоны народной культуры

Фото: Андрей Цыганков / Фотобанк Лори

Павильоны культуры появятся в Комсомольском саду в центре Волгограда. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на дирекцию парка.

Торжественная церемония открытия павильонов состоится в субботу, 29 апреля. По этому случаю в парке выступят творческие коллективы.

Как отмечается, в одном из павильонов заработает так называемая народная библиотека: любой желающий сможет взять оттуда книгу, которую будет необходимо вернуть в течение 15 дней. Кроме того, в дальнейшем там планируют проводить еженедельные встречи общества книголюбов.

В другом павильоне будет организована галерея искусств, где будут выставляться работы местных художников. Предполагается, что также там будут проводить различные мастер-классы и художественные занятия.

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Варвара Кошечкина
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