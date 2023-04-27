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13:58, 27 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ обнародовала новые материалы о самоубийстве Гитлера

ФСБ опубликовала новые документы из архива о самоубийстве Гитлера от его адъютанта

Фото: Ullstein Bild / Getty Images

ФСБ опубликовала новые документы из архива о самоубийстве Гитлера. В них воспоминания бывшего командира минометного полка Артура Шварца, сидевшего с адъютантом фюрера Отто Гюнше в одной камере. Об этом сообщает РИА Новости.

Гюнше, арестованный в мае 1945 года, рассказывал сокамернику о сломленном душевном равновесии фюрера. Гитлер категорически не хотел попасть в плен «ни живым, ни мертвым», поэтому он решил совершить суицид. Про это намерение знали немногие из приближенных к фюреру лиц.

Тела Гитлера и его жены Евы Браун после самоубийства 30 апреля 1945 года были вынесены из бомбоубежища через запасной выход во двор, там их положили в костер, облили бензином и сожгли, рассказывает Гюнше. Он видел лицо Евы, лежащей на носилках, а голова фюрера была накрыта покрывалом, но его адъютант узнал брюки, носки и ботинки Гитлера.

Гюнше ушел в убежище, так как сожжение тел сильно на него подействовало. Кроме него там присутствовали шофер, летчик и камердинер Гитлера.

Его приближенных после окончания Великой Отечественной войны доставили в тюрьму НКВД СССР, находившейся в Москве.

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Любовь Ширижик
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