ФСБ обнародовала новые материалы о самоубийстве Гитлера

ФСБ опубликовала новые документы из архива о самоубийстве Гитлера от его адъютанта

ФСБ опубликовала новые документы из архива о самоубийстве Гитлера. В них воспоминания бывшего командира минометного полка Артура Шварца, сидевшего с адъютантом фюрера Отто Гюнше в одной камере. Об этом сообщает РИА Новости.

Гюнше, арестованный в мае 1945 года, рассказывал сокамернику о сломленном душевном равновесии фюрера. Гитлер категорически не хотел попасть в плен «ни живым, ни мертвым», поэтому он решил совершить суицид. Про это намерение знали немногие из приближенных к фюреру лиц.

Тела Гитлера и его жены Евы Браун после самоубийства 30 апреля 1945 года были вынесены из бомбоубежища через запасной выход во двор, там их положили в костер, облили бензином и сожгли, рассказывает Гюнше. Он видел лицо Евы, лежащей на носилках, а голова фюрера была накрыта покрывалом, но его адъютант узнал брюки, носки и ботинки Гитлера.

Гюнше ушел в убежище, так как сожжение тел сильно на него подействовало. Кроме него там присутствовали шофер, летчик и камердинер Гитлера.

Его приближенных после окончания Великой Отечественной войны доставили в тюрьму НКВД СССР, находившейся в Москве.