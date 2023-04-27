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02:21, 27 апреля 2023Культура

Названа стоимость концертных костюмов Киркорова

Стоимость концертных костюмов Филиппа Киркорова для юбилейного шоу составила миллион евро
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Стилист певца Филиппа Киркорова, Максим Ануфриенко назвал стоимость концертных костюмов исполнителя, в которых он выступал на своем юбилейном шоу. В интервью для YouTube-программы «Алена, блин!» мужчина признался, что общая сумма за наряды знаменитого артиста составила около миллиона евро.

«Костюмов для шоу 27. Если все сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни "Романы" стоит 80 тысяч евро. Это от-кутюр, сделана специально для Филиппа», — объяснил Ануфриенко.

Филипп Киркоров известен своим многолетним творчеством, а также любовью к эпатажным нарядам и аксессуарам. Артист постоянно находится в центре внимания поклонников и хейтеров. Недавно певец кардинально сменил имидж, что послужило причиной множества слухов о здоровье Киркорова.

Так, 24 апреля певец объяснил свое появление в колготках на сцене во время концерта в Казахстане. По его словам, он сильно похудел, из-за чего во время выступления в Алма-Ате танцоры балета стащили с него лишний предмет гардероба. Случившееся, по словам Киркорова, удивило его самого. Он также подчеркнул, что все его «провокации» произошли исключительно по случайному стечению обстоятельств.

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Марина Совина
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