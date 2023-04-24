Поп-певец Филипп Киркоров объяснил появление в колготках на сцене в Казахстане

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров объяснил свое появление в колготках на сцене во время концерта в Казахстане. Об этом пишет «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Пятого канала.

Артист заявил, что сильно похудел, из-за чего во время выступления в Алма-Ате танцоры балета стащили с него лишний предмет гардероба. Случившееся, по словам Киркорова, удивило его самого.

«Я похудел почти на 25 килограммов... Танцоры балета должны были снять брюки, под которыми оставались шорты. А поскольку я похудел, они стащили с меня обе пары. Когда я понял, что остался в татуированных колготках, ужаснулся: "Господи, это же мусульманская страна!"» — сказал 55-летний музыкант, подчеркнув, что все его «провокации» произошли исключительно по случайному стечению обстоятельств.

Ранее стало известно, что юрист Максим Суров обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить Филиппа Киркорова на предмет нарушения законодательства о запрете ЛГБТ-пропаганды. Автор заявления объяснил, что просит дать оценку поведению музыканта, закинувшего ногу на артиста кордебалета и позднее обнявшего его. Суров добавил, что Киркоров является кумиром для многих и на том шоу могли присутствовать семьи с детьми.