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04:56, 22 апреля 2023Культура

Киркорова заподозрили в ЛГБТ-пропаганде

«Ъ»: в выступлении Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге усмотрели ЛГБТ-пропаганду

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Юрист Максим Суров обратился в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить певца Филиппа Киркорова на предмет нарушения законодательства о запрете ЛГБТ-пропаганды. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Автор заявления объяснил изданию, что просит дать оценку поведению музыканта, закинувшего ногу на артиста кордебалета и позднее обнявшего его. Суров добавил, что Киркоров является кумиром для многих, и на том шоу могли присутствовать семьи с детьми.

Он счел, что считает достаточным наказанием за подобные публичные действия 14 суток административного ареста.

Звездный адвокат Сергей Жорин оценил шансы привлечения певца к ответственности по этому делу как «нулевые». При этом он отметил, что Киркоров сам по себе является «ходячей пропагандой ЛГБТ».

В ноябре 20211 года Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на один миллион рублей за гей-пропаганду. Поводом стало нарушение, связанное с трансляцией мероприятия «Премия Муз-ТВ 20/21. Начало света». Суд счел, что в эфире канала были продемонстрированы материалы, пропагандирующие ЛГБТ. Тогда Филипп Киркоров и блогер Давид Манукян пришли на мероприятие в образах молодоженов, а тиктокер Данила Милохин появился на красной дорожке в наряде, состоявшем из половины женского платья и половины мужского костюма. После этого эфиром заинтересовались в Роскомнадзоре.

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Марина Совина
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