Матвиенко высказалась о новых союзниках России

Матвиенко: Россия обретает новых союзников, несмотря на попытки Запада изолировать страну

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия обретает новых союзников и укрепляет свои позиции на международной арене вопреки попыткам Запада изолировать страну. Статья председателя Совфеда опубликована на сайте «Российской газеты».

По словам Матвиенко, интенсивность и продуктивность контактов Москвы с коллегами из дружественных стран и стран, «где не приемлют гегемонию и диктат», только растет.

«Несмотря на масштабные атаки Запада на Россию с целью ее политической изоляции, мы обретаем все новых союзников, укрепляя свои позиции на международной арене», — высказалась она.

Доказательством этому служат количество запросов на встречи с российскими дипломатами и график мероприятий, «который расписан далеко вперед», добавила Матвиенко.

Ранее старший советник американского Центра стратегических и международных исследований Джеральд Хайман заявил, что США и союзникам, в том числе и Украине, будет необходимо налаживать отношения с Россией после завершения спецоперации. «Россия — это не какой-нибудь едва населенный тихоокеанский атолл, и было бы безрассудством и высокомерием, даже самообманом, пытаться относиться к ней как к таковой», — сказал он.