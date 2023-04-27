Врач опровергла миф о вреде молока

Врач Михалева: полный отказ от молока может привести к дефициту кальция в организме

Врач-диетолог, врач-эндокринолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева опровергла миф о вреде молока. Об этом сообщают «Известия».

«В настоящее время мы переживаем гонения на молоко и молочные продукты, их считают вредными и даже опасными, им приписывают способность вызывать нарушения пищеварения, аутоиммунные заболевания, ожирение. На самом деле это далеко не так», — сказала она.

Специалист отметила, что полный отказ от молока может привести к дефициту определенных веществ в организме. Она подчеркнула, что молоко и молочные продукты являются основными источниками кальция в питании человека. Также продукт богат легкоусвояемым белком, сказала она.

По словам диетолога, чтобы получить суточную норму кальция, необходимо каждый день съедать две-три порции молочных продуктов.

Ранее диетолог Светлана Павличенко развеяла миф о растительном молоке. По ее словам, этот продукт такой же полезный, как и коровье молоко. Более того, по содержанию белка соевое растительное молоко может быть сопоставимо с животным, в некоторых случаях даже превосходит его.