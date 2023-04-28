Перевернувшийся автозак с заключенными в российском городе попал на видео

В Екатеринбурге перевернулся полицейский автозак с 5 заключенными в ДТП, начата проверка

В Екатеринбурге полицейский автозак с заключенными попал в ДТП, в результате которого перевернулся. Видео с места происшествия в российском городе опубликовал E1.ru.

На кадрах виден лежащий на боку автомобиль, у него открыт люк.

Очевидцы рассказали, что автозак с проблесковыми маячками и включенной сиреной ехал на большой скорости, а затем столкнулся с автомобилем Chevrolet. От удара полицейская машина перевернулась на бок. Находившиеся внутри пятеро заключенных и сопровождавшие их четверо силовиков выбрались через люк в крыше.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства ДТП. Также туда прибыли две бригады скорой помощи и другой автозак, в который пересадили задержанных. Двоих заключенных увезли в больницу. У одного сломана нога.

Задержанных перевозили для этапирования в различные исправительные колонии. Одному из них потребовалась медицинская помощь, которую на месте происшествия оказали врачи, заявил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Водитель Chevrolet при опросе пояснил, что в самый последний момент увидел спецсигналы служебного транспорта.

Заключенных должны были этапировать в ИК-12 в Нижнем Тагиле.

