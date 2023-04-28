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20:19, 28 апреля 2023Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал неочевидные причины головной боли

Врач Александр Мясников назвал нарушение прикуса неочевидной причиной головной боли

Фото: Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные причины головной боли. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что боль в голове часто может быть вызвана слишком высокой подушкой, цветами с интенсивным запахом, неправильно подобранными очками или нарушением прикуса. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист рассказал, что причиной головной боли может быть слишком высокая подушка для сна, а также цветы с интенсивным запахом. «Особенно лилии, которые имеют тяжелый запах, действительно вызывают головную боль», — отметил доктор, обавив, что такие цветы, как ландыши и олеандры, могут даже отравить человека.

По словам врача, головную боль могут также вызывать неправильно подобранные очки. «Если у вас неправильное расстояние от центра очков, то это мучение, которое приводит к реальной головной боли», — объяснил он.

Медик также подчеркнул, что часто головная боль связана с нарушением прикуса. «Нарушение прикуса приводит к проблемам с верхнечелюстным суставом, появляется боль, которая отдает в ухо», — рассказал врач. Постоянные боли этого сустава провоцируют боли в голове, шее, плечах. «У большого процента людей, которые приходят с головной болью, обнаруживается нарушение прикуса», — заключил специалист.

Ранее Мясников предупредил, что прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц может привести к медикаментозной головной боли. По его словам, этот вид боли будет возникать у человека каждый раз при приеме этой группы препаратов.

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Олег Давыдов
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