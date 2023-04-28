Россиянам напомнили о новом порядке получения пенсий

С 1 мая пенсии и социальные выплаты на дом станет доставлять только «Почта России»

С 1 мая в России начнет действовать новый порядок доставки пенсий и социальных выплат. Исключительное право доставлять наличные на дом получит «Почта России».

Законопроект о доставке пенсий только одним способом приняли в марте 2023 года. Таким образом в Госдуме решили обеспечить гарантированное и бесперебойное получение выплат на всей территории страны. По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, эта мера также позволит сэкономить на доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности.

Пенсии наличными в России получают 11,9 миллиона человек, из них 10,4 миллиона обслуживаются почтой. Остальным пенсионерам деньги приносят альтернативные доставщики, но в случае чрезвычайных ситуаций их обязательства приходится брать на себя почте.

Ранее в России отменили правило одного дня при получении пенсий. Раньше у пенсионера была одна попытка получить деньги в назначенный день дома. Иначе ему приходилось лично идти на почту или ждать визита почтальона в следующему месяце. С 1 января 2023 года сотрудник почты обязан еще минимум дважды прийти к пенсионеру, заранее известив его о визите.

Кроме того, с начала года пенсии неработающих россиян повысили на 4,8 процента. Рост составил 15,3 процента в годовом выражении, что стало рекордом за последние семь лет. Индексация пройдет в несколько этапов и, предварительно, составит по итогам 2023-го 4,8 процента.