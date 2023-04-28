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13:30, 28 апреля 2023Силовые структуры

Главу Энгельсского района задержали за злоупотребления

В Саратовской области главу Энгельсского района задержали за злоупотребления полномочиями

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Саратовской области задержали главу Энгельсского муниципального района за превышение полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с июня 2022 года по январь 2023 года фигурант организовал приобретение автомобиля директором одной из организаций за счет ее средств и передачу машины в собственность Энгельсского муниципального района. Сделал он это в личных интересах.

Речь идет о Дмитрии Плеханове, уточняет «Комсомольская правда». По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

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Екатерина Власова
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